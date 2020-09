Eier Benedict

Für die pochierten Eier, Salzwasser in einem weiteren Topf mit Essig auf mittlerer Hitze zum Kochen bringen. Das Wasser mit einem Schneebesen in einer rotierenden Bewegung rühren. Die aufgeschlagenen Eier in das Wasser geben, sodass sich das Eiweiß um das Eigelb schmiegt (ca. 4 Minuten.). Toastbrot toasten.