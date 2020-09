Kräuterreis mit Putengeschnetzeltem

Ananas in Würfel schneiden und in der vorher genutzten Pfanne anschwitzen. Rote Zwiebel in feine Scheiben schneiden und mit der Ananas in der Pfanne anbraten. Die Gurke vom Kerngehäuse befreien, längs vierteln und in Stücke schneiden. Angebratenes mit Brühe ablöschen und die Gurkenstücke mit hinzugeben. Mit Pfeffer und Cayenne würzen. Den restlichen Ingwer mit einer feinen Reibe in die Pfanne einreiben und das angebratene Fleisch wieder in die Pfanne geben.