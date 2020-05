Senfeier mit Salzkartoffeln

Als Erstes die Kartoffeln schälen und in Salzwasser weichkochen. Die Eier zunächst eine halbe Stunde in warmes Wasser einlegen und danach 8-9 Minuten kochen lassen. Schalotten mit Knoblauch in Butter glasig anschwitzen mit weißen Essig ablöschen und mit Gemüsebrühe aufgießen.