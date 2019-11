Jochen Schropp ist Moderator, Entertainer und Schauspieler. Nachdem er die diesjährige Staffel „Promi Big Brother“ moderierte, folgten Backbesuche bei Enie van de Meiklokjes, Kochduelle gegen Steffen Henssler, Moderationen auf hoher See neben Michelle Hunziker, Überraschungen bei Jan Böhmermann und die Moderation einer neuen, vielversprechenden Prime Time-Show. Bei „Lafers Kochschule“ begibt sich der Wahlberliner in eine ganz neue Rolle: als Back-Schüler möchte er das Backen von Johann Lafer lernen. Auch wenn Jochen die letzten Jahre Weihnachten in Südafrika verbracht hat, liebt er die Vorweihnachtszeit in Deutschland und ganz besonders die Vanillekipferl seiner Mutter.