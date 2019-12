Den süßen Abschluss bildet ein Familienrezept aus Kindheitstagen von Tanzlehrerin Karen. Die 53-Jährige wuchs in England auf, hat mittlerweile in Deutschland fast jede große Koch-Show gewonnen und sogar ein eigenes Kochbuch veröffentlicht. Heute weiht sie Mark und Johann Lafer in das Geheimnis ihres Apples Crumbles ein.