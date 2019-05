80 Pseudonyme im Netz

Wir denken in den Recherchen tatsächlich oft, ach du Scheiße, das sind ja interessante Informationen, die man da über diesen Zuschauer im Netz findet. Man muss ehrlicherweise sagen, viele Dinge benutzen wir gar nicht für die Sendung, weil die einfach zu krass sind. Wir wägen da schon genau ab, was man den Leuten zumuten kann und was nicht zu peinlich ist. Das hat den interessanten Effekt, dass ich als Moderator dann auf der Bühne stehe und in 200 mir bekannte Gesichter gucke. Ich kenne die ja alle schon seit Wochen. Ich weiß bei einigen auch, ach, das ist der SM-Typ, wo wir uns aus ethischen Gründen entschieden haben, den nicht in die Sendung zu holen und dann sitzt der halt in Reihe 1 und grinst mich die ganze Zeit an. Auch als Moderator hat man da so ein gewisses Herrschaftswissen. Und man muss dazu sagen, wir machen nichts, was illegal ist. Wir bedienen uns nur der Informationen, die die Leute von sich aus freiwillig ins Netz schreiben und das ist erschreckend viel.