Willkommen in Frankfurt! Zu dem Thema Konsum als Lifestyle hat sich Laura Karasek in ihrer Sendung "Laura Karasek - Zart am Limit" Schauspielerin Allie Neumann, Designer Michael Michalsky und Journalist Michel Abdollahi eingeladen.

Beitragslänge: 44 min Datum: 29.03.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.06.2020