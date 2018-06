Eingebettet in eine moderne Musicalinszenierung, die auf ein starres Bühnenbild und historische Kleidung verzichtet, verbindet "LUTHER" Generationen und Konfessionen. Als Paten des Projekts fungieren Dr. Eckart von Hirschhausen und Dr. Margot Käßmann. Ausrichter der Veranstaltung ist die Stiftung Creative Kirche in Kooperation mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und den Evangelischen Landeskirchen.