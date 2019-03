Oliver Schübbe hat sich dem experimentellen Möbeldesign verschrieben. Er baut Kreatives aus Recycling-Materialien. Sein Studio befindet sich passenderweise auf einem Wertstoffhof in Herford.



Oliver Schübbe hat Innenarchitektur studiert und ist einer der Pioniere der Upcycling-Bewegung in Deutschland. Sein bekanntestes Designobjekt, das Regal "Frank" aus gebrauchten Spanplatten, gilt als das erfolgreichste Recyclingmöbel der Welt. 30.000 Exemplare hat er davon bisher verkauft.



Für seine Möbel muss kein Baum gefällt werden – das ist die Philosophie von Oliver Schübbe. In seinen Entwürfen verwendet er weggeworfene Altmöbel und Materialien, die scheinbar nicht mehr zu gebrauchen sind. Oliver Schübbe interpretiert sie neu und so entstehen Unikate mit Charakter und Persönlichkeit.