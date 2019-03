"Mach was draus" vom 24. März 2019

Jeder hat dieses eine Möbel- oder Deko-Stück zu Hause, das eigentlich zu schön ist zum Wegwerfen oder zu verbraucht, um es zu verkaufen. Das eine Stück mit Geschichte, an dem man hängt. Der alte Schreibtisch der Oma, der Stuhl vom Flohmarkt oder die geerbte und sperrige Kommode aus der Gründerzeit, die man selbst irgendwann restaurieren wollte. In der neuen ZDF-Show "Mach was draus" werden scheinbar nutzlose Objekte in einem kreativen Upcycling-Wettbewerb in einzigartige Designerstücke verwandelt.