Markus Lanz - Das Jahr 2021

Zu Wort kommen neben politischen Entscheidungsträgern auch Medizinerinnen und Mediziner, Journalistinnen und Journalisten und prominente Persönlichkeiten, die Besonderes geleistet haben und in Erinnerung bleiben werden.



Die Schlagzeilen bestimmte unter anderem die richtungsweisende Bundestagswahl, die das Ende der 16-jährigen Ära Merkel bedeutet. Es ergaben sich in den vergangenen Monaten im In- und Ausland Herausforderungen und Krisen, deren Folgen noch lange spürbar sein werden. Die Coronapandemie bringt weiterhin Einschränkungen mit sich, Sportgroßereignisse wie die Olympischen Spiele oder die Fußball-Europameisterschaft konnten nicht wie gewohnt stattfinden. Die Flutkatastrophe sorgte im Sommer für immense Zerstörungen und persönliche Schicksalsschläge. Diesen und weiteren Themen nimmt sich Markus Lanz in verschiedenen Gesprächsrunden an.