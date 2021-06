Mein Hund fürs Leben

Ines Bernhardt arbeitet seit 2012 als Tierpflegerin im Tierheim Berlin. In den Beruf ist sie eher zufällig hinein gerutscht. Ines hatte allerdings schon immer einen Bezug zu Tieren. Als ehrenamtliche Helferin im Tierheim hatte sie so viel Spaß, dass sie sich seitdem hauptberuflich um Hunde im Tierheim kümmert. "Die Arbeit ist so abwechslungsreich, es wird nie langweilig. Neben der Betreuung und Arbeit mit den Hunden gibt es die Büroarbeit. Die alltägliche Planung, die Vermittlung selbst, der Kontakt zu den Menschen. Aber am wichtigsten ist es natürlich, dass es unseren Schützlingen gut geht. Da ist es wichtig, vom ersten Tag an dafür zu sorgen, dass sich die Hunde an die neue Situation im Tierheim gewöhnen. Manche Hunde sind so traurig, dass sie ihr geliebtes Zuhause verloren haben, da muss man sich dann wirklich die Zeit nehmen und ganz besonders für sie da sein, damit sie möglichst schnell in ein neues Leben starten können. Ich könnte mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen."