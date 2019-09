Singen Sie Ihr Lied - für einen ganz besonderen Menschen!

Auch Sie können dabei sein - zum Beispiel, wenn Sie jemanden aus den Augen verloren haben oder einfach überraschen möchten. Bewerben Sie sich mit Ihrer persönlichen Geschichte, damit Sie in "Mein Lied für Dich" eine Inspiration für viele Zuschauer sein können!



Ihre Bewerbung können Sie an folgende Adresse schicken: meinliedfuerdich@talpa-germany.tv . Oder posten Sie Ihre Bewerbung, gerne mit Video, in den Social Networks unter #meinliedfuerdich . Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen.