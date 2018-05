Menschen 2017

Seit 2008 steht Markus Lanz für das ZDF vor der Kamera. Mit der Talkshow "Markus Lanz" ist er regelmäßig im ZDF zu sehen. Von Oktober 2012 bis Dezember 2014 übernahm er die Moderation der ZDF-Show "Wetten, dass..?".



Markus Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck in Südtirol, Italien, geboren und wuchs in Geiselsberg auf. Nach dem Besuch einer humanistischen Klosterschule am Kloster Neustift in Südtirol absolvierte er 1988 das Abitur und leistete anschließend beim italienischen Militär als Funker und Gebirgsjäger seinen Wehrdienst.



Nebenbei arbeitete er bei dem privaten Hörfunksender "Radio Holiday". 1991/1992 absolvierte Markus Lanz an der Bayerischen Akademie der Werbung in München eine Ausbildung zum Kommunikationswirt. Anschließend volontierte er bei Radio Hamburg.



Ab 1995 arbeitete er für RTL, wo er zunächst die Nachrichten moderierte. Zwei Jahre später übernahm er die Sendung "Guten Abend RTL" und ab 1998 "Explosiv" und "Explosiv Weekend". 2003 wurde Lanz auch Redaktionsleiter der Sendung.



Am 23. April 2008 feierte Markus Lanz sein Debüt als Moderator im ZDF. Dass seine erste Sendung ausgerechnet die Spendengala "Alles Gute Karlheinz Böhm" war, freute den gebürtigen Südtiroler besonders: Als UNICEF-Pate war er bereits selbst in Äthiopien, um Entwicklungsprojekte vor Ort zu unterstützen.



Seitdem begrüßt Markus Lanz an drei Abenden in der Woche Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen, Politik und Kultur. Dazu zählten unter anderem Bill Gates, Tony Blair, Bud Spencer, Karl Lagerfeld und viele andere mehr. Außerdem spricht Markus Lanz in seiner Talkshow mit Menschen, die eine ganz besondere Lebens- und Schicksalsgeschichte erlebt haben.



Zu seinen zahlreichen weiteren Einsätzen vor der Kamera gehörten Moderationen der ZDF-Spendengala "Hilfe für Pakistan", das Quiz zugunsten der Welthungerhilfe "Gut zu wissen", die ZDF-Geburtstagsgala zum 75. von Udo Jürgens sowie die Dokumentationen "Sehnsucht Grönland" und "Wettlauf zum Südpol".



Neben seiner Arbeit fürs Fernsehen ist er auch als Fotograf und Autor aktiv. 2007 erschien die von ihm geschriebene Biografie des ZDF-Fernsehkochs Horst Lichter, "Und plötzlich guckst du bis zum lieben Gott". 2011 folgte Lanz' erster Bildband "Grönland: Meine Reisen ans Ende der Welt". Am 6. Oktober 2012 übernahm Lanz die Moderation der ZDF-Show "Wetten, dass..?" bis zur finalen Ausgabe am 13. Dezember 2014.