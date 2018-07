"Ein generationsverbindendes Format"

Welche Erlebnisse sind Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben?

Mein schönstes Erlebnis war in Vietnam. Da waren Christina und Erika, unsere beiden "Tanzmäuse", mit einem Teil der Crew und mir abends in der Disco und haben anderthalb Stunden getanzt. Da ist so viel Freude, so viel Lebensmut und so ein lebensbejahender Blick in die Zukunft – das hat mich begeistert. Diese Fröhlichkeit und dieses jeden Tag genießen – das sind die Aspekte, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind.