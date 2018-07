Mit 80 Jahren um die Welt - Vietnam

Die vorletzte Station der Reise führt die Senioren nach Hanoi in Vietnam. Hier wird für Marianne ein sehnsüchtig gehegter Herzenswunsch wahr: Die in Dresden lebende 79-Jährige nahm in den 70er Jahren einen vietnamesischen Gaststudenten in ihre Familie auf, der seine Mutter im Vietnamkrieg verloren hatte. Die alleinerziehende Lehrerin wurde wie eine Ersatz-Mutter für ihn. Trotz intensiver Bemühungen hatten sich beide aufgrund von Umzügen und Adresswechseln aus den Augen verloren.