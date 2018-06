ZDF-Moderator Steven Gätjen Quelle: ZDF/Marcus Höhn, Alpenblick GmbH, KNSK

Im April verstarb während der Dreharbeiten für die Reise-Reportage "Mit 80 Jahren um die Welt" ein 80-jähriger Teilnehmer in Bangkok an den Folgen einer Lungenentzündung. Nachdem die Reise daraufhin abgebrochen wurde, haben sich das ZDF und die Produktionsfirma Talpa Germany in Absprache mit den Angehörigen des Verstorbenen und den fünf weiteren Teilnehmern nun auf eine Fortsetzung der Produktion verständigt. Nach Aussage der Angehörigen wäre dies auch im Sinne des Verstorbenen gewesen.



Die noch ausstehende letzte Folge wird Anfang Juli produziert, die komplette sechsteilige Reihe ab Dienstag, 24. Juli 2018, 22:45 Uhr, im ZDF ausgestrahlt.