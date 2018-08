"Mit 80 Jahren um die Welt" - ZDF beauftragt zweite Staffel

ZDF-Moderator Steven Gätjen Quelle: ZDF/Marcus Höhn, Alpenblick GmbH, KNSK

Dr. Oliver Heidemann, Leiter der Hauptredaktion Show im ZDF: "Aus der überaus großen und positiven Resonanz wissen wir, dass die Zuschauer berührt waren von den bewegenden Lebensgeschichten der Senioren, ihrer Begeisterung über die Reise und dem emotionalen Einblick in ihre Lebenswelt. Auch Steven Gätjen konnte neue Seiten zeigen und überzeugte in diesem auch für ihn so besonderen Format. Ich freue mich, dass wir uns erneut auf die Reise machen."