Die noch junge Santiano-Geschichte steht immerhin für drei "Echos", 5-Fach-Platin, einen "Diamond Award" und für gefeierte, ausverkaufte Konzerttourneen in den größten Arenen des Landes. Das Debüt "Bis ans Ende der Welt" sowie der Nachfolger "Mit den Gezeiten" sind seit Jahren in den Charts. Als im späten Frühling 2015 das neue, inzwischen dritte Album "Von Liebe, Tod und Freiheit" veröffentlicht wurde, bestätigte sich einmal mehr, dass Santiano zu den wichtigsten und erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen Raum gehört. So gelang der Gruppe, zum dritten Mal in Folge mit einem neuen Album auf Platz 1 der "Media Control Charts" zu stürmen. Auch in der Schweiz und in Österreich ging "Von Liebe, Tod und Freiheit" in die Top Ten.