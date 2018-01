Schulz & Böhmermann - Folge 14

Man streitet nur wenn man vermeintlich im Recht ist. Ein Mensch der an sein gutes Recht glaubt, kann sich auch direkt ein Tattoo auf die Stirn stechen lassen: Ich gehöre zu den 98% Honks. Der kluge Mensch hört eine Meinung die nicht seine ist, er sieht die Socke auf dem Boden, die befremdliche Vorliebe eines anderen und denkt sich: ok, wär jetzt nicht meins, aber es ist so egal wie alles was ich denke und tue in der Mitte von Milliarden.