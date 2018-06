Schulz & Böhmermann - Folge 9

Prima Humor setzt die Fähigkeit voraus, sich und das Leben in seiner Albernheit von Außen zu betrachten. Vielleicht fällt es dem Deutschen schwerer als den Angehörigen anderer Nationen, albern und absurd zu sein, vielleicht fehlten lange die Gegner, um sich an ihnen abzuarbeiten, denn wer will schon Witze über Kohl und Merkel hören. Erfreulicherweise ist das nun anders.