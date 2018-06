Screentest Frederick Lau

Lau nahm auch jährlich am Iron Man Wettbewerb teil. Bis er vom deutschen Film entdeckt wurde. Die Welle war das erste Werk des Professors, der heute in Berlin lebt, Judomeister ist und zweimal den deutschen Filmpreis bekam. Vielleicht ist Herr Lau heute als Schauspieler glücklicher als damals in Hawaii, nur an verregneten Übergangsjackenabenden kommen ihm Zweifel, ob er die Rettung seiner Heimat nicht zu leichtfertig für ein angenehmes Leben in der Deutschen Hauptstadt aufgegeben hat. Wie alle seriösen Researcherinnen, beziehe ich meine Infos aus dem internetz. Prost.