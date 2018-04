Screentest Sabrina Setlur

Frau Setlur war die intellektuelle Alternative zu Tic Tac Toe, die, liebe junge Menschen, so etwas wie der singende Cast von GZSZ waren. Sabrina Setlur, bekannt als Schwester S, war in Deutschland ein Vorbild für die Generation nachfolgender Rapperinnen und neben ihrer Musik war ihr größter Verdienst, dass viele kleine Journalistendarsteller Angst vor ihr hatten. Hatte gehabt, had have.