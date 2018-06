Screentest Birgit Minichmayr

Sie liebst Gutsav und Soap&Skin und übt den schrecklichsten Beruf aus, den ich mir vorstellen kann. Schauspielerin. Was müssen die für Nerven haben. Angeschaut zu werden, vor fremden Menschen auftreten, Zeug auswendig lernen – Birgit Minichmayr hat alles überlebt, was der Beruf an Schrecklichem zu bieten hat.