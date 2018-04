Marita Skwara verbrachte den Großteil ihres Lebens in Brandenburg und sagt von sich: „Ich bin eine Brandenburgerin“. Frau Skwara hat ihr Berufsleben in einem früher VEB Betrieb verbracht und etwas hergestellt, das am Ende des Fließbandes in einer Mülltonne verschwand. Marita war überzeugte Sozialistin, und spätere Die Linke Wählerin, bis sie herausfand, dass Sahra Wagenknecht nicht aus Russland stammt, sondern aus Recklinghausen. Frau Skwara hat Ausländer gerne im Ausland, in dem Frau Skware den Eingeborenen gerne in seinem Umfeld beim Buddeln beobachtet. In Mallorca zum Beispiel. In ihrer Nachbarschaft wohnen jetzt – Westdeutsche, die permanent nackt durch ihre Gärten springen, und ihr Leben bejahen. Marita bejaht nichts. Ihr Mann ist inkontinent, und sie hat verdammt schlechte Laune. Marita will weg. Oder die Mauer zurück. Oder tot sein. Oder jemanden tot sehen.