Was wäre aus Tim Bendzko geworden, wenn nicht die Söhne Mannheims ihn in einer Castingshow entdeckt hätten, sondern K.I.Z.? Wie sähe er wohl heute aus, wenn er nicht mit Henning Wehland, den ich immer mit Rea Garvey verwechsle, in der the Voice Kids Jury gesessen hätte, oder neben Florian Silbereisen in der Jury für irgendeinen anderen Scheiß.