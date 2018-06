Screentest Tim Wolff

Die Titanic wurde zur In Touch für Jungs nach zu viel Bier am Schweinenackengrillabend. Heute, vielleicht Dank Herrn Wolff, scheint der Tiefpunkt überschritten, das Heft wird wieder gut, der Humor weniger gehässig, was immer ein Zeichen von Brillanz ist. Vielleicht die von Herrn Wolff. Schauen wir mal.