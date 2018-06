Ben Tewaag zu Gast bei Schulz & Böhmermann

Herr Tewaag wurde in einer Zeit als Prominentenkind geboren, als Ruhm noch ein Talent voraussetzte, und nicht auf Implantaten beruhte. Seine Mutter war Schauspielerin und Sechziger-Jahre-Ikone der geildeutschen Bürgerlichkeit. Wenn man von klein auf als Anhang einer Berühmtheit sichtbar ist, jeder Schritt fotografiert, jede Zuckung dokumentiert, verwechselt man das vielleicht mit lebendig sein. Und wenn ein Prominentenkind der Niedlichkeit entwächst, dann wird es nicht mehr fotografiert. Dann ist es nicht mehr da. Statt in Ruhe im Keller Bomben zu entwickeln oder Tischler zu werden, versuchen viele dieser Kinder später alles, um weiter in der Öffentlichkeit stattzufinden. Schauspieler, Moderator, Sänger, Big Brother – Seht mich an.