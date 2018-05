In der homogenen Welt cooler junger Männer der 80er und 90ern war Schorsch Kamerun vergleichbar mit einem Superhelden ,der heute vielleicht zu gleichen Anteilen aus den Lochis, Kollegah und K.I.Z bestünde. Kamerun war – das Ende der männlichen Nahrungskette. Er machte großartige junge Männersachen, wie guten Punk mit den Goldenen Zitronen, einen tollen Club, eine Fernsehsendung, er hatte die richtigen Freunde und schöne Haare. Im Gegensatz zu anderen Heroen der Popkultur war Schorsch Kamerun klug, darum lebt er heute noch und hat sich nicht mit Überdosen an irgendwas erledigt, oder ist in einem Dschungelcamp gelandet.