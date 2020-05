Andrea Berg – Das Leben ist ein Mosaik

Doch worum geht es in den Liedern in Andrea Bergs langer Karriere? Welche persönlichen Erlebnisse inspirieren ihre Texte? Was bewegt und motiviert die Frau hinter dem Schlagerstar? Welche Themen, Momente und Menschen sind in ihrem Leben von zentraler Bedeutung?



Das erzählt Andrea Berg bei sich zu Hause, in ihrem Dorf in Aspach, ihrem beliebten Kollegen und guten Freund Giovanni Zarrella, der mit seinem aktuellen Schlager-Album aktuell selbst für Furore sorgt.



Die Sendung wird unter den Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit Corona und einer Risikominimierung entsprechen werden.