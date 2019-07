"Sorry für alles" ist ein überraschend anderes Format, das mit versteckten Kameras arbeitet. Die Kandidaten erleben einen Monat lang die außergewöhnlichsten und kuriosesten Situationen in ihrem alltäglichen Leben. Sie bewegen sich in ihrer eigenen "Truman Show" und ahnen davon nichts. Bis zu dem Moment, in dem die Kandidaten, für sie völlig überraschend, im Studio stehen. Dort haben sie die Chance, durch gute Erinnerung und Intuition, personalisierte Preise im Quiz ihres Lebens zu gewinnen. Im Studio erwarten sie nur bekannte Gesichter - Freunde, Familie und Bekannte. Sie alle haben tatkräftig dabei mitgeholfen, das Leben der beiden Kandidaten auf den Kopf zu stellen.