"Das Leben ist eine Wundertüte"

Steven Gätjen: Ich glaube, dieses bisschen Schadenfreude, was man da als Zuschauer verspürt, das haben wir alle in uns drin. Und "Sorry für alles" ist da komplett anders, weil das auf eine viel freundlichere Art und Weise stattfindet, da wir ja das Leben einer Person umkrempeln, ohne dass sie wirklich weiß, was da geschieht. Das heißt, wir bringen sie in Situationen - und das hat, glaube ich, jeder von uns selber persönlich schon einmal gehabt –, in denen man sich fragt, wo die Kamera ist, weil das so absurd per Zufall doch gar nicht passieren kann. Ich finde es rundum eine sehr positive, schöne, andere Art und Weise Fernsehen zu machen.