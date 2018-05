"Stadt, Land, Lecker" vom 12. August 2017

Für Katja Hack stand schon immer fest, dass sie Köchin werden möchte. Aufgewachsen in einer Gastronomen-Familie übernahm sie 2008 das Gasthaus im oberhessischen Borken, das sich seit 1880 im Familienbesitz befindet.



Bevor sie wieder an den heimischen Herd wechselte, war Katja Hack unter anderem im Essener Restaurant "Residence" als Sous Chefin tätig, wo zur gleichen Zeit Nelson Müller arbeitete. Damit war sie seine Chefin!



Ihre Erfahrungen in diversen Restaurants der Sternegastronomie halfen Katja Hack, das Gasthaus ihrer Eltern von einer Dorfschänke in ein Restaurant mit ambitionierter regionaler und traditioneller Küche zu verwandeln.