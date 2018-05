Das Restaurant "Schlosskeller" befindet sich im Wasserschloss Glücksburg, einem der bedeutendsten Renaissanceschlösser Nordeuropas. Hier kocht Inhaber Oliver Koehn seit 2007.



Der gebürtige Hamburger absolvierte seine Kochausbildung im Hotel "Vier Jahreszeiten" seiner Heimatstadt. Nach verschiedenen Stationen im In- und Ausland warfen er und seine Familie in Glücksburg an der Flensburger Förde den Anker aus.