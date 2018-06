"Stadt, Land, Lecker" vom 9. September 2017

Das Landgasthaus Jägerhof ist seit 1989 im Familienbesitz. In der Küche wirkt Bernd Mössinger, seine Frau Dagmar umsorgt die Gäste mit kulinarischem Wissen und einer guten Portion Humor. Eigentlich wollte Bernd nie in die Fußstapfen seiner Eltern treten. Seinem Vater gehörte ein Gasthof in zweiter Generation. Bernd beschloss stattdessen eine Ausbildung als Konditor zu machen. Schnell merkte er jedoch, dass das nichts für ihn ist. Seine Berufswahl fiel dann doch auf Koch.



Anspruch des Jägerhofs ist eine ehrliche Landküche mit Rezepten aus Omas Kochbuch. Die besondere Liebe des Chefs gilt der Zubereitung von Innereien und Schmorgerichten und im eigenen Räucherhaus werden Wildschinken, Speck oder Entenbrust hergestellt.