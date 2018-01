Welcher Koch gewinnt, entscheidet eine Jury. Der Gastrojournalist Matthias F. Mangold, die Food-Bloggerin und Youtube-Köchin Felicitas Then und jeweils ein lokaler Juror werden beurteilen, welches der Gerichte in den Kategorien Optik, Geschmack und Tradition hervorsticht. Wer macht am Ende das Rennen – der Promi-Koch oder sein regionaler Herausforderer?