Andrea "Kiwi" Kiewel steht für gute Laune und kurzweilige Unterhaltung. Die Power-Frau aus Frankfurt steht jede Woche im ZDF-Fernsehgarten ihre Frau und moderiert die Silvesternacht bereits zum vierten Mal in Folge.



Andrea Kiewel wurde am 10. Juni 1965 in Berlin geboren. Sie besuchte die Grundschule und das Gymnasium in Berlin und war Mitglied der Schwimm-Nationalmannschaft der DDR.



Zwischen 1993 und 1996 arbeitete Andrea Kiewel für SAT.1, dort moderierte sie das "Frühstücksfernsehen" und betreute Live-Reportagen. Danach führte sie ihr Weg nach München zum Sender ProSieben, wo sie die Sendung "TalkX" übernahm. 1997 kehrte Kiewel erneut nach Berlin zum "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zurück und war zwischen Juni 2000 und Sommer 2007 das Gesicht des ZDF-Fernsehgartens.



Gemeinsam mit ihrem ZDF-Kollegen Kai Böcking stellte die Moderatorin sogar einen Weltrekord auf: Beim "ZDF-iDay" moderierte sie 26 Stunden lang die längste Online-Show der Welt. Ebenfalls zusammen mit Kai Böcking präsentierte sie zudem die Endausscheidung des Castings für "Die Deutsche Stimme 2003". Im April 2004 folgte die Moderation der großen ABBA Jubiläumsgala sowie der Retroshow "Sound der 80er".



Darüber hinaus präsentierte Andrea Kiewel weitere große Musikshows im ZDF. In den Jahren 2004 und 2005 die vorweihnachtliche "Adventsshow" und "Die Herbstshow" sowie "Die Muttertagsshow". 2006 war sie sehr erfolgreich mit der "Frühlingsshow aus Südtirol", "Die Herbstshow - Almabtrieb in den Schweizer Bergen", "Kult am Sonntag", " Klassik Kids" und "Advent in den Bergen". Seit Mai 2009 steht Andrea Kiewel wieder als Fernsehgarten-Moderatorin vor der Kamera. Von Mai bis September begrüßt"Kiwi" ihre treuen Fans im ZDF-Fernsehgarten sowie im restlichen Jahr beim "Fernsehgarten on Tour".