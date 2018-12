Neues Jahr, neues Auto

Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2017, 23.59 Uhr. Die Gewinner werden aus allen Teilnehmern, die die Frage richtig beantwortet haben, ausgelost. Die Gewinner werden noch in der Sendung benannt und anschließend schriftlich benachrichtigt. Die eingesandten Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels verwandt. Das Auto wird von der Škoda Auto Deutschland GmbH zur Verfügung gestellt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel räumen Sie das Recht zur Weitergabe der Gewinnerdaten an die Škoda Auto Deutschland GmbH ein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. ZDF-Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.