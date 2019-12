Willkommen 2020

Mit dabei sind unter anderen die schwedische Rock- und Popband Mando Diao, der US-Sänger Justin Jesso, der mit Getting Closer das Jahr 2019 geprägt hat, die deutsche Sängerin und Songwriterin Kerstin Ott mit all ihren Superhits. Die britische Boyband East17 liefert Party pur, und die Berliner Rockmusiker von Karat dürfen im Jubiläumsjahr zu 30 Jahre Mauerfall natürlich nicht fehlen. Viele weitere Künstler sorgen für Stimmung und Partygefühl am Brandenburger Tor.