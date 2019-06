Schicken Sie uns Ihr schönstes Urlaubsfoto

Die schönste Zeit des Jahres hat 6 Buchstaben und heißt U-R-L-A-U-B. Hier geht es um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, die sich direkt vor unserer Nase abspielen: Ein spektakulärer Sonnenaufgang, schneebedeckte Berggipfel, das atemberaubende Stadtpanorama, Traumstrände, Regenbogen oder Gewitterblitze ...



Wenn Sie solche Momente nicht nur still genießen, sondern mit dem Handy oder der Kamera festhalten, sind Sie bei Carmen Nebel richtig. Am 13. Juli reist die ZDF-Moderatorin mit ihren Zuschauern live und nonstop zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen, holt sich Länder und Leute nach Offenburg und zeigt, wo sich Promis und Publikum am wohlsten fühlen.



Ob am anderen Ende der Welt oder auf dem eigenen Balkon – schicken Sie uns Ihre besten Urlaubsfotos, zeigen Sie uns Ihre Lieblingsplätze, beeindruckende Naturschauspiele, Sommermomente und Reiseabenteuer! Die schönsten Schnappschüsse präsentieren wir bei "Willkommen bei Carmen Nebel" am 13. Juli 2019 um 20:15 Uhr im ZDF!