Schicken Sie uns einen Text, ein Foto oder am besten eine kurze Videobotschaft – was für Sie Ihre absoluten Highlights der Showreihe waren!



Das können besondere Auftritte von den vielen Stars gewesen sein, genauso auch die Überraschungen, die Carmen Nebel präsentiert hat – oder eine der vielen Spielaktionen.

Wir wollen einfach wissen, was sie in den 81 Shows besonders bewegt hat!



Wenn Sie sich mit Freunden oder Nachbarn zum gemeinsamen Fernsehabend getroffen haben – und Sie das vielleicht sogar gefilmt haben – her mit Ihren schönsten Momenten rund um die Show "Willkommen bei Carmen Nebel".



Natürlich können Sie uns auch Ihre Highlights schicken, wenn Sie bei einer der Shows mal live vor Ort in der Halle dabei waren – und dort besondere Momente erlebt bzw. festgehalten haben.