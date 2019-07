Bei dem Gewinnspielpreis handelt es sich um eine Reise für zwei Personen auf der "MS Amadea“ des Preisstifters Phoenix Reisen GmbH. Sie reisen von Triest/Italien nach Monaco in der Zeit vom 02.12.2019 bis zum 14.12.2019. inkl. Vollpension in einer 2-Bett-Außenkabine. Ein Weiterverkauf oder die Barauszahlung der Reise ist ausgeschlossen, eine Abtretung des Anspruchs ist nicht möglich. Teilnahmeschluss ist Samstag, 13. Juli 2019, 22:00 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren. ZDF-Mitarbeiter und Mitarbeiter des Preisstifters sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird per Zufallsprinzip aus allen Teilnehmern ermittelt, die richtig geantwortet haben. Die eingesandten Daten werden nach der geltenden Datenschutzverordnung ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels verwandt. Der Gewinner wird am Ende der Live-Sendung bekannt gegeben.