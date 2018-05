Der perfekte Tag

Ollie Baines: Ja, so ungefähr läuft das. Aber die Geschenke findet man in England erst am 1. Weihnachtstag frühmorgens unter dem Baum. Das ist bei uns in England, anders als zum Beispiel in Deutschland, der traditionelle Brauch. Jedenfalls haben wir alle Drei uns in diesem Jahr viele Geschenke verdient. Es war schließlich ein anstrengendes und erfolgreiches Arbeitsjahr.