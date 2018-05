"Ich bin soweit"

Isabell Varell: Leider nicht mehr. Ich habe in der Vergangenheit viele Läufe absolviert. In Berlin, Venedig, Köln oder in New York zum Beispiel. Jetzt lasse ich es gemütlicher angehen. Eine echte Herausforderung wäre noch ein Marathon im Weingebiet von Bordeaux. Zwischendurch darf man da nämlich kurze Pausen machen und dabei ein kleines, gutes Glas Rotwein trinken. Diese Kombination würde mir gefallen. Vielleicht versuche ich es mal im nächsten Jahr.