Auf Kuscheltour

Andrea Berg: Ich möchte noch näher an meine Fans ran. Ich will mich mit ihnen unterhalten, meine Songs erklären. Das mache ich auf einer Tour, die ich "Kuscheltour" nenne, die aber offiziell "Hautnah" heißt. Ich setze mich an den Bühnenrand und will mit guten Musikern einfach ein tolles, kleines Konzert spielen. Ich muss da nicht groß rumhüpfen, mich zehnmal umziehen und so weiter. Kurzum, es muss nicht alles perfekt inszeniert sein und super aussehen. Das alles wird dem Publikum und mir sicher gefallen.