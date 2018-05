Voll auf der Höhe

Beatrice Egli: Das sind sehr unterschiedliche Orte und dabei geht es immer recht abwechslungsreich zu. In dieser Woche singe ich beispielsweise in einem Zelt in Slowenien. Dann bin ich ja als Gast bei der Carmen Nebel Show eingeladen. Ich singe aber auch auf Kreuzfahrschiffen, auf Sommer-Festivals oder in Hallen. Alles macht mir gleich viel Spaß. Man muss sich nur auf die Situation einstellen können, dann klappt das wunderbar.