Immer in Bewegung

Francine Jordi: Ja, das ist bekannt. Keine Frage also, dass ich einen ganz besonderen Bezug zu dieser Sendung habe. Ich war und bin persönlich betroffen. Ich weiß genau, was die Menschen mit einer Krebserkrankung durchmachen und was das für sie und die Angehörigen bedeutet. Ich bin echt gerne in dieser Sendung. Ich habe ohne zu zögern zugesagt und bin bereit, dort über mein Schicksal zu reden.