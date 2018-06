Immer im Rhythmus

Howard Carpendale ist ein erfolgreicher Unterhaltungskünstler. Der in Südafrika geborene Sänger hat in dieser Woche bereits sein 35. Studioalbum veröffentlicht. Carpendale feierte mit Hits wie "Deine Spuren im Sand" oder "Hello Again" schon früh große Erfolge. Bis heute hat der mittlerweile 71- jährige Sänger von seiner musikalischen Attraktivität nichts eingebüßt – seine Tourneen sind regelmäßig ausverkauft.