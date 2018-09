Viel Nachwuchs - wenig Bühnen

Lena Valaitis ist längst eine Schlagerikone. Im Jahr 1970 erhielt die in Litauen geborene Künstlerin ihren ersten Plattenvertrag. Sie nahm mit dem Lied "Johnny Blue" 1981 am Eurovision Song Contest in Dublin teil und erreichte den zweiten Rang. Nach einer Auszeit feierte die heute 75-jährige Sängerin 2001 ein großes Comeback. Über ihre außergewöhnliche Karriere sprach sie mit ZDF.online.