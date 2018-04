Erfolg als Geschenk

Maite Kelly gehört zu den erfolgreichsten Solokünstlern Deutschlands. Bekannt und berühmt wurde die vielseitige Sängerin als zweitjüngstes Kind der irischen Familien-Band "The Kelly Family" mit Hits wie "An Angel". 2007 veröffentlichte die Musikerin ihr erstes eigenes Album, das ihre spätere Solokarriere schwer ins Rollen gebracht hat. Und der Erfolg reißt nicht ab! Alle sind gespannt, was bei ihr in Zukunft noch kommen wird. Das verrät Maite Kelly im ZDF.online Interview.